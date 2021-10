War da Russlandkritik in Schostakowitschs Werk „Die Nase“ an der Bayerischen Staatsoper München? Auch in der Klassik erleben Künstler*innen, wie Maria Kalesnikava und Kirill Serebrennikow Repressalien. Andererseits werden homophobe Äußerungen von Valery Gergiev in München toleriert. Axel Brüggemann sieht die Klassik in der Pflicht, mehr Haltung zu zeigen. mehr...