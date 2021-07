per Mail teilen

Die bleierne Zeit ohne Publikum ist vorbei. Das 73. südfranzösische Festival Aix-en-Provence zelebriert den Neustart mit den Opernklassikern „Hochzeit des Figaro“ von Mozart und Verdis „Falstaff“. Aix-en-Provence elektrisiert mit sieben Opern, internationalen Produktionspremieren und Klassikkonzerten.

Festival d'Aix-en-Provence Nachdem das Festival 2020 wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, findet zwischen 30. Juni und 25. Juli 2021 die 73. Ausgabe des internationalen Festivals für Opern und klassische Musik Aix-en-Provence statt. Seit seiner Gründung in 1948 hegt das Festival in Südfrankreich eine Nähe zu Mozarts Opern. Das Repertoire hat sich aber auch stetig erweitert – um Wiederentdeckungen barocker Opern oder Kammeropern zum Beispiel. Mit bis zu 85.000 Besucher*innen zählt es heute zu den großen europäischen Musikfestivals und wurde 2017 beim „International Opera Awards 2014“ zum Festival des Jahres ausgezeichnet.

Diese moderne Inszenierung bringt die niederländische Regisseurin Lotte de Beer auf die Bühne. Mit vielen Überraschungsmomenten, unzähligen Gags und einer plakativen Bildsprache untermalt sie das Spannungsverhältnis zwischen Macht und Gender: Etwa, wenn ein Bügelbrett zum Sexspielzeug wird oder ein Aerobic-Outfit aus den 80er-Jahren Erotik verkörpert.

Mit dem Mozart-Klassiker „Die Hochzeit des Figaro“ hat am 30. Juni das legendäre Aix-en-Provence-Festival eröffnet – vor vollen Zuschauerrängen im altehrwürdigen Freilufttheater von Aix. Das getestete Publikum ist für die Neuproduktion von „Le Nozze de Figaro“ zum Teil weit angereist.

Manche sehen diese Oper gar zum ersten Mal – in der malerischen Kulisse unter freiem Sternenhimmel. „Sie haben Figaros Hochzeit an unsere Zeit angepasst. Und gleichzeitig bleibt die alte Ästhetik erhalten“, so der Eindruck einer Opernbesucherin.

Figaros Hochzeit: Ein Spannungsverhältnis zwischen Macht und Gender

Figaros Hochzeit von W.A. Mozart live aus Aix-en-Provence

Eine mit Spannung erwartete Premiere folgt am zweiten Festivaltag: Barrie Koskys Inszenierung von Verdis Falstaff. Vom italienischen Meister des Tragischen, der mit Falstaff einen exzentrischen, unbeholfenen Hedonisten geschaffen hat. Kosky verpasst dieser Figur neue Facetten.

So viele Opern wie noch nie

27 Tage dauert das Festival. 7 Opern werden aufgeführt - so viele wie noch nie. Aber auch Klassikkonzerte gehören zum Spieplan. Mit dabei eine Jazz-Formation aus Kairo und die Londoner Symphoniker. Die Inszenierung von Figaros Hochzeit ist übrigens auch in Deutschland zu hören und zu sehen – am Freitag, den 9. Juli auf Arte Concert. Quasi Aix bis ins Wohnzimmer.

„Aix hat die perfekte Größe – nicht zu klein, nicht zu groß. Und alle sind extrem freundlich.“

Wagners Tristan und Isolde live aus Aix-en-Provence