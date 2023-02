Affen, die zu Musik abgehen: Martin Ullrich über Human Animal Studies

2017 haben sich am Valentinstag 114 Ehepaare in Baden-Württemberg das Ja-Wort gegeben, doppelt so viele als an anderen Tagen im Februar. Hier darf die passende Musik natürlich nicht fehlen, Geigerin Diana Bube hat schon auf etlichen Hochzeiten gespielt. Sie kennt aber auch passende Musik für den Antrag oder eine romantische Begrüßung im Hotel, berichtet SWR2-Musikredakteurin Ilona Hanning.