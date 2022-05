Christian Sinding – ein Name, der heute beinahe völlig vergessen ist. Dabei war er zu Lebzeiten einer der bekanntesten Komponisten Norwegens. Kurz vor seinem Tod aber machte er einen Fehler: Er trat der norwegischen Nazi-Partei bei. Sein Werk durfte nach dem Krieg in Norwegen erstmal nicht gespielt werden und so geriet der Komponist in Vergessenheit. Jetzt ist eine neue CD erschienen: Das Violinkonzert von Christian Sinding – „ob es zwingend wiederentdeckt werden muss, ist fraglich“, so Rezensent Thilo Braun. mehr...