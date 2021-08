„Opernatelier“ – so nennt sich bei den Bregenzer Festspielen etwas, das Musikinteressierten die Gelegenheit bietet, das Entstehen eines Auftragswerks mitzuverfolgen. In den vergangenen drei Jahren ist dabei eine Oper entstanden, die am Abend vom 19. August 2021 auf der Werkstattbühne des Festspielhauses am Bodensee uraufgeführt wird. Komponiert hat sie der aus Vorarlberg stammende Alexander Moosbrugger, visuell gestaltet wurde sie von der Künstlerin Flaka Haliti aus dem Kosovo. mehr...