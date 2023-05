In diesem Jahr, in dem das Saxophon Instrument des Jahres ist, feiert auch das älteste Saxophon-Ensemble auf der klassischen Konzertbühne Jubiläum: Das Raschèr Saxophone Quartet wird 50. Am 9. Februar ist das Ensemble in Stuttgart auf dem ECLAT-Festival mit der Uraufführung von Bernhard Ganders „Eleven Evil Elves“ zu erleben. Wir haben drei der vier Musiker bei einer Probe besucht.