Marjan Vahdat wächst in einem liberalen Elternhaus auf. Ihre Familie steht der Islamischen Revolution 1979 mit ihren strengen Regeln kritisch gegenüber. Diese Haltung überträgt sich auch auf Marjan: Sie fühlt sich in ihrer musikalischen Karriere in ihrer Heimat stark eingeengt, verlässt für ihr Studium den Iran, lebt über zwanzig Jahre in Europa, geht zurück nach Teheran und dann ins Exil. Gerade hat sie das Album „Our Garden is Alone“ veröffentlicht. mehr...