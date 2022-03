Krieg in Europa, Polizistenmorde in Kusel, Eiseskälte um eine russische Sportlerin in Peking: Lars Reichow blickt in seiner Februar-Revue auf eine düstere Welt. Und er fragt sich: Was können wir eigentlich noch tun gegen die stumpfe Empfindungswelt vieler Menschen? Wo bleiben Anstand, Nächstenliebe, Toleranz? Sicher ist: Als Trostspenderin bleibt uns die Musik. mehr...