Er kam, sah und siegte: der junge Händel in Italien. Er verzauberte die Patrizier Venedigs, die Medici in Florenz und die Kurienkardinäle in Rom mit seinen hinreißenden Solokantaten. Francesca Lombardi Mazzulli singt die beiden längsten und anspruchvollsten: "Delirio amoroso" und "Aprippina condotta a morire". Erstere - das Porträt einer jungen Frau im Liebesdelirium - legte Händel dem hellsten Stern am Kastratenhimmel Roms in den Mund. Sopranistin Francesca Lombardi Mazzulli wird begleitet im mitreißenden Originalklang von L'arte del mondo unter der künstlerischen Leitung von Massimiliano Toni. mehr...