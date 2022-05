Accademia del Piacere - Echos aus Arkadien

Tierarzt wollte Michael Schade zuerst eigentlich erst werden, doch dann wurde es eine Weltkarriere als Tenor. Geboren 1965 in Genf, aufgewachsen nahe Toronto, lebt er heute in Wien. Außerdem beherrscht Michael Schade vier Sprachen und hat eine Patchwork Familie mit acht Kindern. Typisch für ihn sind seine Begeisterung an der Musik, und ein Spruch wie: „Man muss immer so agieren, als wäre die Tinte noch nass, als wäre der Komponist gleich da. Und auch immer wieder neu drüber nachdenken“. mehr...