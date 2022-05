„Accademia del piacere“ bei den Schwetzinger SWR Festspielen

per Mail teilen

Der Gambist Fahmi Alqhai gründete 2004 in Italien sein Ensemble „Accademia del Piacere“, das seinen italienischen Namen mitnahm nach Sevilla, wo es heute ansässig ist. Alqhai ist der kreative Kopf des Ensembles und experimentiert gern weit über die Grenzen der Alten Musik hinaus. So tritt er etwa in Dialog mit Flamenco, Tanz, Jazz und zeitgenössischer Musik.

Im Juni erscheint die neue CD des Ensembles mit dem Titel „Colombina“ und spanischer Musik aus dem 15. Jahrhundert. In diesem Jahr tritt Alqhai mit seinem Ensemble bei den Schwetzinger SWR Festspielen auf – mit dem Programm „Echos of Arcadia“, passend zum diesjährigen Festival-Motto „Arkadien“. Für Treffpunkt Klassik war Regine Müller in Sevilla und hat das Ensemble besucht.

"Accademia del piacere" bei den Schwetzinger Festspielen