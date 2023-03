Abschied vom Alpenglühen – Die Transformation der Zither in der Neuen Musik

Der Österreicher Martin Grubinger zählt zu den derzeit besten Multi-Percussionisten unseres Planeten und ist in dieser Saison "Artist in Residence" des SWR Symphonieorchesters. Mit geradezu athletischem Einsatz bringt er sein vielgestaltiges Instrumentarium zum Klingen. Viele Komponisten wurden durch sein mitreißendes Spiel dazu inspiriert, ihm Werke auf den Leib zu schreiben. So auch 2012 Tan Dun, der Martin Grubinger sein Schlagzeugkonzert "The Tears of Nature“ widmete, das im Rahmen dieses Konzerts in Kombination mit Dmitrij Schostakowitschs 1. Sinfonie erklingt.Konzert vom 17. Februar 2023 in der Stuttgarter Liederhalle