Zum Tod von Bernard Haitink: Das letzte Konzert beim Lucerne Festival

Der niederländische Dirigent Bernard Haitink ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Das teilte sein Management in London mit. Haitink starb demnach am 21. Oktober in seinem Haus in London im Beisein seiner Familie. Der in Amsterdam geborene Dirigent war weltberühmt für seine Interpretationen der Werke von Gustav Mahler und Anton Bruckner und wurde vielfach international ausgezeichnet. mehr...