Absalom – Trauermusiken für einen ruchlosen Prinzen

Von Doris Blaich

Charismatisch, gutaussehend, machtbesessen: Absalom ist eine der schillerndsten Figuren des Alten Testaments. Der dritte Sohn von König David befördert sich mit einem Brudermord auf Platz 1 in der Thronfolge. Als er seinen eigenen Vater mit militärischen Mitteln aus dem Weg räumen will, bleibt Absalom mit seinem wallenden Haar in einem Baum hängen und wird vom gegnerischen General getötet. Trotz allem klagt David: "Ach, dass ich doch an seiner Stelle gestorben wäre!" Viele Komponisten haben Davids Klage um den toten Sohn in Musik gesetzt - darunter Pierre de la Rue, Thomas Tomkins, Josquin Desprez und Heinrich Schütz. (SWR 2019)



Musikliste:

Robert Ramsey:

"When David heard that Absalon was slain" Anthem à 6

Gallicantus

Leitung: Gabriel Crouch

Nicolas Gombert:

"Lugebat David Absalon", Motette zu 8 Stimmen

Sansara

Pierre de la Rue:

"Absalon, fili mi", Motette à 4

Cappella Amsterdam

Leitung: Daniel Reuss

Heinrich Schütz:

"Fili mi, Absalon". Kantate für Bass, 4 Posaunen, Chitarrone und Orgel, SWV 269 aus der "Symphoniae sacrae" I

Harry van der Kamp (Bass)

Instrumentalensemble

Richard Dering:

"And the King was Moved", Madrigal à 5

"Contristatus est David", Motette à 5

Gallicantus

Leitung: Gabriel Crouch

Anonym:

Romance "Triste estava el rey David"

aus den "Tres Libros de Música" von Alonso Mudarra

Raquel Andueza (Sopran)

Mitglieder des Ensembles Private Musicke

Thomas Weelkes:

"When David Heard", Madrigal à 6

Gallicantus

Leitung: Gabriel Crouch

Thomas Tomkins:

"When David heard" für Vokalensemble

stile antico