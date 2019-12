„Ich weiß nichts. Alles, was jetzt kommt, lasse ich mir einfalle“", diese Situation ist dem Pianisten Michael Gees am liebsten - auf dem Konzertpodium oder beim Unterrichten. Als Liedbegleiter renommierter Sänger ist er auf den Bühnen der Welt zu Hause. Schon immer hat er sich auch für die Improvisation interessiert, die sich so schwer integrieren lässt in den Konzertbetrieb. Aber Gees ist ein Querdenker. mehr...