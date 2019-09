Mit Lars Reichow

Dauer 34:48 min Sendezeit 9:05 Uhr Sender SWR2 Die musikalische Monatsrevue (September 2019) Mit Lars Reichow

Was ist passiert im Musikleben der vergangenen Wochen? Was hat die Menschen, was hat das Feuilleton bewegt? Immer am letzten Samstag im Monat stellt sich der Spezialist des musikalischen Humors diesen und anderen Fragen. Audio herunterladen (65,3 MB | MP3)

Was ist passiert im Musikleben der vergangenen Wochen? Was hat die Menschen, was hat das Feuilleton bewegt? Immer am letzten Samstag im Monat stellt sich der Spezialist des musikalischen Humors diesen und anderen Fragen.

(Wiederholung, SWR2 Spätvorstellung, 23.03 Uhr)

Musiktitel

Antonio Vivaldi:

3. Satz aus dem Konzert für Oboe solo, Violine solo, 2 Blockflöten, Streicher und Basso continuo g-Moll RV 576

Europa Galante

Leitung: Fabio Biondi

Jeff Danna:

Alice battles the nemesis

Ensemble

The Philharmonia Orchestra

Leitung: Nicholas Dodd

Rudy Calzado:

La reina del café

Rudy Calzado (Gesang)

Pío Leiva (Gesang)

Ensemble

Henri-Joseph Rigel:

Presto aus der Sinfonie d-Moll op. 21 Nr. 2

Le Cercle de l'Harmonie

Leitung: Jérémie Rhorer

George Gershwin:

Strike Up the Band

Leon Bates (Klavier)

Johann Sebastian Bach:

"Es ist genug" aus der Kantate "O Ewigkeit, du Donnerwort" BWV 60

La Petite Bande

Leitung: Sigiswald Kuijken

Johann Sebastian Bach:

Allegro aus der Sonate für Violine und Cembalo Nr. 2 A-Dur BWV 101

Simon Standage (Violine)

Shalev Ad-El (Cembalo)

Thomas Fritzsch (Viola da gamba)

Avishai Cohen:

Halelyah

Avishai Cohen Trio