Nirgendwo sonst kommen sich Europa und Afrika so nah wie in Südspanien. In den spanisch-arabischen Reiche hinterlassen Juden, Muslime und Roma ihre Spuren. 1492 wird Spanien zum Sprungbrett in die Neue Welt - auch für die Musik. Kein Wunder, dass dieses Land zum kulturellen Schmelztiegel wird. mehr...