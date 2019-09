Internationale Opernkritiker wurden befragt und haben gewählt, was in der vergangenen Spielzeit am Besten und am Ärgerlichsten war. Auch Stuttgart kann sich freuen. Erneut.

Kritiker haben die Opéra national du Rhin im Elsass zum Opernhaus des Jahres gewählt. Das Haus mit den Spielstätten in Straßburg, Colmar und Mulhouse überzeuge durch "Entdeckerfreude, originelle Programme, vorbildliche Repertoirepflege sowie kreativen Esprit", wie das Magazin am Mittwoch, 18. September, mitteilte. Die Zeitschrift „Opernwelt“ fragt jährlich rund 50 Musikjournalisten aus Europa und den USA nach ihren Favoriten. Würdigung der verstorbenen Intendantin Mit der Oper im Elsass gewann nach Lyon zum zweiten Mal eine französische Kompanie den Titel. Ihr Profil verdanke sie maßgeblich "dem Ideenreichtum, Teamgeist und Weltbürgertum" der Intendantin Eva Kleinitz, die vor Kurzem mit 47 Jahren gestorben war. Die Würdigung der Oper werde so auch "zu einer Hommage an die Persönlichkeit, die deren Höhenflug steuerte", hieß es. Uraufführung des Jahres: "Fin de Parie" von György Kurtág an der Mailänder Scala Mailänder Scala - Ruth Walz Stuttgart hat wieder den "Chor des Jahres" Der Staatsopernchor Stuttgart ist erneut zum "Opernchor des Jahres" gewählt worden und macht das Dutzend voll: Bereits zum zwölften Mal erhält das Ensemble diese Auszeichnung. Bestes Orchester ist zum achten Mal das Bayerische Staatsorchester. "Dirigentin des Jahres" wurde Joana Mallwitz, die neue Musikchefin am Staatstheater Nürnberg. Die 33-Jährige habe das Kunststück vollbracht, "binnen kürzester Zeit Musiker, Publikum und Kritik zu begeistern." Dauer 3:34 min Die Musik rettet einen immer! "Ein Taktstock wiegt nur 20 Gramm", pariert Joana Mallwitz, wenn Chauvis Zweifel anmelden, ob eine Dirigentin auch genügend Kraft habe, um Wagner zu dirigieren. Und das ihr, die mit 26 Jahren europaweit jüngste Generalmusikdirektorin wurde. Ihre Heldin? Ebenfalls eine starke Frau: Namensvetterin Joanne K. Rowling, Erfinderin der magischen Welt von Harry Potter. Als beste Aufführung wurde die "Salome"-Produktion der Salzburger Festspiele ausgewählt. Der Italiener Romeo Castellucci gilt laut Umfrage als bester Regisseur und Bühnenbildner des Jahres. Die litauische Sopranistin Asmik Grigorian, die in "Salome" die Hauptrolle spielte, ist "Sängerin des Jahres".