Die Schubertiade Schwarzenberg lockt bereits zum 43. Mal Musikerinnen und Musiker von Weltrang, aber auch junge Talente in den Bregenzerwald. Wohlgemerkt – in ein Dorf mit gerade mal 1.700 Einwohnern, in das nur kurvige Bergstraßen führen. Karin Wehrheim über ein Festival der besonderen Art. mehr...