„Crescendo- #makemusicnotwar“ lautet der Titel eines Spielfilms, der am Donnerstag in die Kinos kommt: Der israelische Regisseur Dror Zahavi erzählt die Geschichte eines Dirigenten, der es sich zur Aufgabe macht, verfeindete Musiker aus dem Nahen Osten in einem Orchester zu vereinen. Peter Simonischek spielt die Hauptrolle in dem Film, der unverkennbar Daniel Barenboims West-Eastern Divan Orchestra zum Vorbild hat. mehr...