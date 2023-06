„Krieg und Frieden“ ist der Schlussstein von Sergej Prokofjews Karriere als Opernkomponist. Das monumentale Werk von vier Stunden mit 72 solistischen Rollen wurde erstmals 1946 in Leningrad aufgeführt. Für Prokofjew war die Tolstoi-Oper eine Herzensangelegenheit, sie wurde schließlich zu einem Schmerzenskind. Heute, in Kriegszeiten, wirft sie mehr Fragen auf denn je, denn sie transportiert auch stalinistische Propaganda. Eine Betrachtung angesichts der Neuinszenierung an der Bayerischen Staatsoper, die jetzt auch in der ARTE-Mediathek zu sehen ist.

Fürst Andrej Bolkonski (Andrei Zhilikhovsky) gehört zu Beginn zu den größten Bewunderern Napoleons und wird zum Helden in der Schlacht von Austerlitz. Pressestelle Bayerische Staatsoper / W. Hoesl Kriegsrhetorik statt Tolstoischem Friedensappell Die Arie des Generalfeldmarschalls Michail Kutusov ist der Höhepunkt des achten Bildes von „Krieg und Frieden“. Der Text idealisiert das opferbereite Volk und zeigt den Feldherrn als Menschen, der zu allem entschlossen ist. Vor allem der zweite Teil von Sergej Prokofjews Oper wird von derartiger Kriegsrhetorik bestimmt. Und die vielen Chorszenen drehen sich um blutige Schlachten und das geheiligte Russland, das am Ende obsiegt. „Unvergleichliches, wunderbares Volk! Mit meinem ganzen Herzen glaube ich an die Stärke unserer Männer und Generäle. Das Biest wird von unserer geballten russischen Kraft verwundet und von unserer heiligen Erde gejagt werden. Unser Land wird von den Gebeinen der Feinde übersät sein.“ Ursprünglich will Prokofjew Michail Kutusov als bescheidenen Mann darstellen und als wahren Helden, ganz wie in der großen Romanvorlage von Lew Tolstoi. Prokofjew und seine Frau Mira Mendelson übernehmen für ihr Libretto die Zeilen des Dichters oft wortgetreu. „Lyrisch-dramatische Szenen“ auf dem Hintergrund der Napoleonischen Kriege schweben dem Komponisten vor. Er will zeigen, wie die Menschen vom Krieg verändert werden. Unter ihnen ist auch der junge Napoleon-Bewunderer Andrej Bolkonski, der am Ende sogar seinem ärgsten Rivalen vergibt. Prokofjew hat den jungen Fürsten gleich im ersten Bild als sensiblen Charakter porträtiert. Krieg und Frieden (Woina i mir) von Sergej Prokofjew Neue Produktion der Bayerischen Staatsoper, dirigiert von Vladimir Jurowski und inszeniert von Dmitri Tcherniakov. Bis 05.09.2023 in der ARTE-Mediathek Unbeschwertes Leben kurz vor den Unruhen des Einmarschs Napoleons: NNatascha Rostowa (Olga Kulchynska) und ihre Cousine Sonja(Alexandra Yangel) Pressestelle Bayerische Staatsoper / W. Hoesl Oper im Dienste Stalins Aus Prokofjews Vorstellungen wird am Ende nichts, denn das „Komitee für Kunst-Angelegenheiten“ erhebt Einspruch. Es ist ein mächtiges Bindeglied zwischen den Künstlern und dem Staat, zuständig für Aufträge und Honorar – und natürlich dafür, dass alle schöpferisch Tätigen auf Parteikurs bleiben. Dem Komitee ist das Volk „ zu unedel“ und „zu wenig patriotisch“. Aus Michail Kutusov soll nun ein Kriegsheld werden. Mehr noch: ein Spiegelbild des Diktators Stalin. Die Aufführungsgeschichte von „Krieg und Frieden“ ist lang und verwickelt. Eine Uraufführung im eigentlichen Sinne findet nicht statt. In der Gesamtheit ist die Oper erst 1959 aufgeführt worden. Regisseure haben sich aus den insgesamt 13 Szenen stets ihre eigene Version zusammengestellt. Vladimir Jurowski ist der Dirigent der Inszenierung an der Staatsoper München. Sich mit dem Stück wieder neu zu beschäftigen, ist ihm schwer gefallen: „Zuerst dachte ich, dass es völlig unmöglich ist, mich mit dem Stoff zu beschäftigen. „Ich habe das Stück zwar schon gekannt und dirigiert, mich daran erinnert, wie wunderschön die Musik ist“, sagt der Chefdirigent der Münchener Oper, „aber manche Teile des Textes sind einfach fürchterlich. Das hatte ich vergessen.“ Trailer zur Münchner Produktion von „Krieg und Frieden“ Tscherniakov versetzt die Handlung in Moskaus Haus der Gewerkschaften Im Konzept des russischen Regisseurs Dmitri Tcherniakov allerdings verwandeln sich die Schwächen von „Krieg und Frieden“ in Stärken. In den Slogans, Schlachtrufen und in der Kriegsrhetorik spiegeln sich gleich mehrere Jahrhunderte russische Geschichte. Darüber hinaus, so Tcherniakov, will er sich nicht auf festlegen lassen auf spezielle Interpretationen. Seine Inszenierung beziehe sich nicht ausdrücklich auf den Ukrainekrieg, sagt der russische Regisseur: „Man sollte sie globaler sehen, beispielhafter. Es geht um das Leben unter außergewöhnlichen Bedingungen.“ Tcherniakov hat für seine Münchener Inszenierung das Innere des Hauses der Gewerkschaften nachbauen lassen. Es wird auch „Säulensaal“ genannt und steht im Zentrum Moskaus, ganz in der Nähe des Kremls. Jeder Russe und jede Russin kennt ihn: ein geschichtsträchtiger Ort. Kunst reißt Grenzen ein Bemerkenswert an der Münchener Produktion ist auch, dass hier zwar Krieg auf die Bühne herrscht, aber im Ensemble findet er nicht statt. Künstlerinnen und Künstler aus der gesamten ehemaligen Sowjetunion arbeiten hier zusammen, auch Ukrainer und Russen. Eine angstfreie, hilfsbereite Familie, betont Dirigent Vladimir Jurowski: „Das gesamte Münchener Team hat so bewiesen, was Kunst und die Beschäftigung mit ihr vermag. Sie reißt Grenzen ein und verbindet die Nationen – im Leben und auf der Bühne.“