75 Jahre Musikhochschule Freiburg – Das Bauhaus der Musik

Am Anfang allen Musikerlebens steht vermutlich die Mutter, die ihr Kind summend in den Schlaf wiegt. Schlafen ist ein bisschen wie Sterben. Das klingt in vielen Wiegenliedern der Welt an. Aber das Dunkel mit funkelnden Sternen am Nacht-schwarzen Himmel fasziniert auch. Im letzten Teil geht es um Wiegenlieder und Nachtgesänge, die den Sprung auf die Bühne und auf die Leinwand geschafft haben. mehr...