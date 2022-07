Eine Chopin-Gesellschaft feiert 50. Jubiläum

In Deutschland gibt es gleich mehrere Gesellschaften, die sich dem Erbe des polnischen Komponisten Frédéric Chopin widmen. Eine feiert nun Geburtstag.

Die "Chopin-Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland e.V." in Darmstadt wird in diesem Jahr 50 Jahre alt. Mit zahlreichen Klavierkonzerten preisgekrönter Musiker aus aller Welt und einem Festakt am 29. Februar soll das Jubiläum gefeiert werden. Geboten werde ein breiter Querschnitt durch die Werke des Komponisten Frédéric Chopin (1810-1849), sagte Hartmut Stolzmann, Vorstandsmitglied der Chopin-Gesellschaft, am Dienstag, 14. Januar, in Darmstadt. Mit ihrer Chopin-Begeisterung will die Gesellschaft vor allem "junge Leute anstecken." Dazu veranstaltet sie regelmäßig Meisterkurse und bundesweite Chopin-Wettbewerbe. Sie zählt heute 160 Mitglieder.

"Es gibt keinen anderen Künstler in der Musikgeschichte, der das Klavier als Instrument so ganzheitlich und facettenreich ausgeschöpft hat."

Die Chopin-Gesellschaft wurde 1970 von dem Pianisten Maciej Łukaszczyk in seiner Wahlheimat Darmstadt gegründet. Zu ihren Zielen gehörte, die deutsch-polnischen Beziehungen zu stärken. Außerdem sollten die Werke Chopins in Deutschland bekanntgemacht und seine Musik gefeiert werden, wie die Präsidentin der Chopin-Gesellschaft, Aleksandra Mikulska, betonte.

Neben der Chopin-Gesellschaft in Darmstadt gibt es in Deutschland noch mehrere weitere Vereinigungen, die sich Chopins Gedenken verschrieben haben. Die älteste ist dabei die 1962 als "Chopin-Gesellschaft der DDR" gegründete und heute in Cottbus ansässige "Deutsche Chopin-Gesellschaft e. V.".