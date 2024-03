SWR2 Abendkonzert vom 11.3.2024

46. Internationale Händel-Festspiele Karlsruhe

Händel-Gala - Arien für Senesino

Mit Werken von Georg Friedrich Händel u. a.

Max Emanuel Cencic (Countertenor)

{Oh!} Orkiestra

Leitung: Martyna Pastuszka

(Konzert vom 1. März 2024 im Großen Haus des Badischen Staatstheaters, Karlsruhe)



Charlotte Bommas (Harfe)

Georg Friedrich Händel:

Passacaille aus der Suite für Cembalo und Klavier g-Moll HWV 432, Bearbeitung

François Joseph Naderman:

Prélude und Sonatina aus 7 Sonates Progressives von der Sonatine V



Johanna Rist (Blockflöte)

Georg Philipp Telemann:

Fantasie No. 3 TWV 40:4

Walter Mays:

Moon Dances III, Song of the Dancing Skunk

Max Emanuel Cencic, Regisseur, Festivalleiter und einer der renommiertesten Countertenöre, widmet sich in dieser Händel-Gala einem seiner barocken Vorbilder, dem legendären Altkastraten Senesino, dem Händel die schönsten seiner Arien auf den Leib und in die Stimme schrieb. Francesco Bernardi wurde 1686 in Siena geboren und nannte sich nach seinem Geburtsort später auf der Bühne Senesino. Nachdem er zunächst in Venedig, dann am Hof in Dresden auftrat, kam er auf Einladung von Händel 1720 nach London. Ein relativ großer Teil von Senesinos Repertoire - unter anderem alle Rollen, die Händel für ihn komponierte - ist überliefert.