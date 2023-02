3 x 2 von Puccini und Hindemith (1/3)

Seit nunmehr 19 Jahren versammelt der SWR sechs Sängerinnen und Sänger, die sich auf internationalen Gesangswettbewerben qualifiziert haben und sich auf dem Sprung zu einer Opernkarriere befinden, in der Jugendstilfesthalle in Landau (Pfalz). In einem Galakonzert mit Opernarien präsentieren sich die Teilnehmer*innen in zwei Runden zum Wettstreit um den hochdotierten Emmerich Smola Förderpreis. Die Jury ist das Landauer Konzertpublikum - wie es der Namensgeber des Preises, der legendäre Chefdirigent des Rundfunkorchesters Kaiserslautern empfahl.