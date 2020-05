Zum Feiern ist dem Mainzer Schott-Verlag nicht zumute, trotz des 250-jährigen Jubiläums der Unternehmensgründung. Der Musikverlag zählt zu den größten und ältesten im Lande, der in den vergangenen 250 Jahren namhafte Komponist*innen unter Vertrag nehmen konnte. Doch durch die Corona-Pandemie sind dem Musikverlag sämtliche Einnahmen weggebrochen. Statt eines großen Festakts zum 250. Geburtstag gibt es Kurzarbeit für die Mitarbeiter*innen.

Im Mainzer Staatstheater hätte es stattfinden sollen, das Begegnungsfest des Schott-Verlags mit seinen Komponist*innen in der ganzen Welt. „Jetzt ackern wir hier seit 250 Jahren und ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, wo ein vorbereitetes Fest hätte stattfinden sollen, wurde das alles abgeblasen“, sagt Peter Hanser-Strecker, Geschäftsführer des Schott-Verlags, dessen Familie das Traditionshaus mittlerweile in der siebten Generation führt.

Früh die richtigen Entscheidungen getroffen

Gegründet wurde der Schott-Verlag im Beethoven-Geburtsjahr 1770 vom Kupferstecher Bernhard Schott in Mainz. Bereits dessen Söhne suchten im frühen 19. Jahrhundert nach neuen Vermarktungswegen und gründeten Filialen in Antwerpen, Paris und London.

Über diese Niederlassungen nahmen sie auch erfolgversprechende ausländische Komponisten unter Vertrag. So sicherte sich der Schott-Verlag beispielsweise schon früh die Rechte an Werken von Wolfgang Amadeus Mozart, Georges Bizet oder Edgar Elgar.

„Ihr Freund Beethoven": Briefe des Komponisten an den Schott-Verlag in Mainz Neben Beethoven selbst feiert auch der Mainzer Musikverlag Schott in diesem Jahr seinen 250. Geburtstag. Von den insgesamt 31 Verlagen und Verlegern Beethovens war der Schott-Verlag der letzte. Deshalb konnte Schott einen bedeutenden Teil von Beethovens Spätwerk herausbringen. Die Musikwelt feierte dies als „culminierenden Prachtstern". Beethovens Briefe an seinen Mainzer Verleger werden nun in einer Kabinettausstellung in der Stadtbibliothek in Mainz gezeigt. Sie gibt einen lebhaften Einblick in die letzten Jahre des Komponisten. Die Briefe offenbaren Beethovens Sinn für Humor und seinen offenen Umgang mit seinen Unzulänglichkeiten. Kurzum – sie lassen das Musikgenie ganz Mensch sein.

Dass der Verlag international gut aufgestellt war, hatte natürlich auch Vorzüge für die Komponisten, deren Werke so weltweite Verbreitung fanden.

Internationalität wird zum Verhängnis

Im 20. Jahrhundert baute der Schott-Verlag sein Netzwerk weiter aus und gründete Niederlassungen in New York und Tokio. So vertrauten Komponisten wie Carl Orff, Igor Strawinsky, Paul Hindemith, György Ligeti oder Krzysztof Penderecki ihre Werke oft exklusiv dem Schott-Verlag an.

Insbesondere das Engagement auf dem asiatischen Markt trieb der Verlagschef Peter Hanser-Strecker seit Ende der Siebziger Jahre voran und konnte so unter anderen auch Toru Takemitsu und Toshio Hosokawa für den Verlag gewinnen.

Die Internationalität, für den Verlag lange Zeit ein Erfolgsgarant, ist nun in der Coronakrise zur echten Bedrohung geworden. Mit einem Schlag sind weltweit die wichtigsten Einnahmequellen weggebrochen, wie etwa der Notenverkauf und die Lizenzgebühren.

Einzigartiges Zeitzeugnis: Briefwechsel zwischen Paul Hindemith und Mainzer Verleger Schott Die fast 50-jährige Brieffreundschaft zwischen dem Komponisten Paul Hindemith und dem Verleger Willi Strecker ist ein einzigartiges Zeitzeugnis des turbulenten 20. Jahrhunderts.

Existenzängste zum Jubiläum

Auch die zweite wichtige Säule des Verlags, nämlich das Vermieten des Aufführungsmaterials für Orchester und Opernhäuser, brach von einem Tag auf den anderen ein. „Die Herstellung ist sehr aufwendig, das kann kaum jemand für nur eine Aufführung bezahlen. Deswegen vermieten wir das Material, weltweit.“, erklärt Peter Strecker das Geschäftsmodell.

Jedes abgesagte Konzert, jede ausgefallene Ur- und Erstaufführung, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Japan, New York und London schlägt sich direkt in den Bilanzen des Musikverlags nieder. Das trifft die 215 Mitarbeiter*innen im Stammhaus Mainz so sehr wie die Schott-Filialen weltweit. „Das ist für das gesamte Musikleben ein existenzgefährdender Vorgang.“

Ein unglaublicher Vorgang: Bis vor wenigen Wochen schien der Musikverlag, der unter seinem Dach noch fünfzig weitere Musikverlage vereint, auf eine 250-jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken zu können. Nun sieht er einer sehr ungewissen Zukunft entgegen.

Die Mitarbeiter wurden auf Kurzarbeit gesetzt. Was bleibt ist nur, trotz alledem, die Hoffnung in der Musik zu finden.