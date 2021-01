Im Januar 1871, im Spiegelsaal von Versailles, wird das Deutsche Kaiserreich proklamiert, strotzend vor Selbstbewusstsein nach dem gewonnen Krieg. Heute, genau 150 Jahre danach, wissen wir, wohin das alles führen wird. Aber wie ergeht es der Kultur, wie der Musik in dieser Zeit der Einigung von oben? Das fragt in dieser Woche die SWR2 Musikstunde.



Musiktitel:



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)

Jean-Baptiste Lully:

aus: Le bourgeois gentilhomme (Der Bürger als Edelmann-Marsch zur Türkenposse)

Les Concerts du Monde

Leitung: Keith Clark

Johann Sebastian Bach:

1. Satz: „Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut“, Kantate BWV 117

Robert Tyson (Countertenor)

James Gilchrist (Tenor)

Stephen Varcoe (Bass)

The Monteverdi Choir

The English Baroque Soloists

Leitung: John Eliot Gardiner

Hans von Bülow:

Paraphrase über "Selig wie die Sonne" aus "Die Meistersinger von Nürnberg" von Richard Wagner für Klavier

Michail Rudy (Klavier)

Adrien François Servais, Josef Ghys:

Variationen über das Thema "God save the King" für Violine und Violoncello

Gidon Kremer (Violine)

Marta Sudraba (Violoncello)

Giuseppe Verdi:

Rezitativ und Arie des Gaston, 2. Akt aus: Jérusalem

Piotr Beczala (Tenor)

Münchner Rundfunkorchester

Leitung: Ion Marin

Heinrich Ignaz Franz Biber:

7. Satz: Die Schlacht aus: Battalia a 10, Suite für Streicher und Basso continuo D-Dur

Les Passions De L'Ame

Clara Schumann:

3. Satz: Andante aus: Trio für Violine, Violoncello und Klavier g-Moll op. 17

Boulanger Trio

Pauline Garcia Viardot:

„Hai luli!“, Lied für Singstimme und Klavier

Cecilia Bartoli (Mezzosopran)

Myung-Whun Chung (Klavier)

Gabriel Fauré:

7. Satz: La mort de Mélisande, Pelléas et Mélisande aus: Pelléas et Mélisande op. 80

Sarah Wegener (Sopran)

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR

Leitung: Heinz Holliger

Friedrich Nietzsche:

Ungewitter Lied für eine Singstimme und Klavier

Dietrich Fischer-Dieskau (Bariton)

Aribert Reimann (Klavier)

Das Manuskript zum Download