SWR2 Abendkonzert vom 19.12.2022

13. Internationaler Wettbewerb für Liedkunst Stuttgart 2022

3. Preis

Zhuohan Sun (Tenor)

Yuriko Watanabe (Klavier)

Gerald Finzi:

Who is Silvia? op. 18 Nr. 2

Hugo Wolf:

Ganymed

Johannes Brahms:

Lerchengesang op. 70 Nr. 2

Franz Schubert:

Wie Ulfru fischt D 525

Herbst 945

Die Mutter Erde D 788

Hugo Wolf:

Der Jäger

Der Musikant

Seemans Abschied



2. Preis

Alexander Grassauer (Bass-Bariton)

Mauro Filippo Zappalà (Klavier)

Franz Schubert:

Fahrt zum Hades D 526

Gruppe aus dem Tartarus D 583

Johannes Brahms:

An eine Äolsharfe op. 19 Nr. 5

Hugo Wolf:

Harfenspieler I - III

Abschied



1. Preis

Theodore Platt (Bariton)

Keval Shah (Klavier)

Franz Schubert:

Der Zwerg D 771

Der Wanderer an den Mond D 870

Vivian Fung:

When the Peonies Bloomed"

Hugo Wolf:

Um Mitternacht

Der Tambur

Charlotte Bray:

A Temple

Benjamin Britten:

The Crocodile

Hugo Wolf:

Gebet

(Preisträgerkonzert vom 25. September im Konzertsaal der Musikhochschule Stuttgart)

Alle zwei Jahre findet dieser renommierte Wettbewerb für Duo-Formationen in Stuttgart statt. Dieses Mal waren bei den Sängern die jungen Männer vorn. SWR2 zeichnet traditionell das Preisträgerkonzert auf, in dem die Musikerinnen und Musiker eine Auswahl aus ihrem Wettbewerbs-Programm präsentieren.