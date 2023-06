100 Jahre Musik in der Arena von Verona

Ein italienisches Jubiläum: 100 Jahre Opernfestival in der antiken Arena in Verona. Auch wenn es eigentlich 110 Jahre seit 1913 sein müssten, denn zehn Festivaljahre fielen wegen Kriegen und Covid aus, feiert die Arena trotzdem heute diesen Ehrentag. Grund genug, einen Blick in Geschichte und Gegenwart dieses berühmten Opernfestivals zu werfen.

Star-Sänger in der Arena

Auf der riesigen Bühne sind Ruinen antiker Bauten mit umgestürzten Säulen und eine gigantische Hand zu sehen, deren Finger sich bedrohlich langsam hin und her bewegen. Eine Szene, die an den dystopischen Aktionfilm „Mad Max“ aus dem Jahr 1979 erinnert.

So interpretiert der italienische Regisseur, Bühnen- und Kostümbildner Stefano Poda die „Aida“ von Giuseppe Verdi. Es dirigiert Marco Armiliato, Anna Netrebko interpretiert die Aida, ihr Mann, Tenor Yusuf Eyvazov, ist Radames. Sie sind die beiden Stars der Jubiläumsaufführung zum 100. Geburtstag des Opernfestivals in der antiken Arena in Verona.

Verdis „Aida“ an der Nationaloper Paris in der arte-Mediathek

100. Geburtstag Verdis wurde gefeiert

In einer Aida-Inszenierung von 1913 in der Arena von Verona interpretierte der Tenor Giovanni Zenatello den Radames. Er war es, der die verwegene Idee zu der Verdi-Oper unter freiem Himmel im antiken Amphitheater hatte.

Zenatello verstand sich auch als Opernimpresario, weiß der römische Musikkritiker Franco Soda. Zenatello hätte damals seine gesamten Ersparnisse in das Projekt investiert, erzählt Soda. Damit sollte an den 100. Geburtstag von Verdi erinnert werden.

Berühmte Gäste in Verona

Das finanzielle Wagnis zahlte sich aus, die Aufführung war ein voller Erfolg. Diese erste Freiluftveranstaltung war etwas ganz Neues, nicht nur in Italien. Schon Wochen vorher standen die Menschen Schlange, um Eintrittskarten zu ergattern.

Unter ihnen auch der Schriftsteller Franz Kafka und die Komponisten Giacomo Puccini und Pietro Mascagni. Viele bürgerliche und aristokratische Ausländer, die am Gardasee Ferien machten, wollten ebenfalls in der 138x109m großen und 30m hohen Arena mit rund 13.500 Sitzplätzen auf insgesamt 45 ansteigenden Sitzreihen mit dabei sein. Die ersten Besucher dieser ersten Aufführung waren so beeindruckt, dass die Opern in der Arena gleich international berühmt wurde.

13.500 Besucher finden in der Arena von Verona Platz – selbst bei dieser enormen Größe sind die Veranstaltungen fast immer ausverkauft. IMAGO IMAGO / Eibner

3D statt Gemälde

Gemalte Bühnenbilder traditioneller Musiktheater wichen der dreidimensionalen Installation, ein Stil, der fortan auch von Musiktheatern imitiert wurde und in der Arena in Verona zu oftmals wirklich beeindruckenden Bühnenbildern führte. Wie etwa die prachtvollen Inszenierungen vor allem von Regisseur Franco Zeffirelli.

Der unbestrittene „Hit“ des Arenen-Publikums ist stets der Gefangenenchor „Va pensiero“ aus Verdis Oper „Nabuco“: immer ruft das Publikum nach diesem Chorlied laut „bis! bis! bis!“, wie man im italienischen eine Wiederholung nennt. Und fast immer kommt es auch zu einem „bis“.

Verdis „Gefangenenchor“ auf der Oper „Nabuco“ mit dem Chor des Bayerischen Rundfunks in der ARD Mediathek

Callas in Verona

1936 wurde die Körperschaft Ente Autonomo Spettacoli Lirici Arena di Verona geschaffen. Das faschistische Regime war daran interessiert, dass die Opern in Verona straff organisiert waren.

Politisch blieb die Organisation aber weitgehend unabhängig. Bis auf den Umstand, dass ab 1938, nach der Verabschiedung der Rassengesetze in Italien, jüdische Mitarbeiter der Körperschaft entlassen wurden. Wie übrigens an allen italienischen Musiktheatern.

In den 1950er bis 1980er Jahren traten die wichtigsten Sängerinnen und Sänger der internationalen Opernszene in der Arena auf. 1947 debütierte in der Arena, mit großem Erfolg, die damals 23-jährige Maria Callas, in Amilcare Ponchiellis Oper „La Gioconda“.

Internationales Publikum

An diese glorreiche musikalische Vergangenheit knüpft die seit 2018 amtierende künstlerische Leiterin des Festivals an, der italienische Sopran Cecilia Gasdia. Sie ziehe das Festival wieder ganz groß auf, so die in Mailand lebende österreichische Musikkritikerin Eva Pleus.

„Die Bedeutung ist internationaler geworden. Auf der anderen Seite würde ich meinen, dass vielleicht nicht mehr so viele authentische Opernfans kommen“.

Die Operndiva – Ein selbstgemachtes Phänomen: Maria Callas

Ausverkauft – trotz umstrittener Intendantin

Das Groß der Zuhörer, so Eva Pleus, sind heute vor allem Italienurlauber. Und diese wolle Gasdia mit „nationalpopulären“ Aufführungen anlocken, beklagen ihre Kritiker. Weltweit bekannte Namen von Sängern und Dirigenten sorgen dafür, dass die Zuschauerränge gefüllt sind.

Aber der Vorwurf einer nationalpopulären Intendanz hat sicherlich vor allem damit zu tun, dass Cecilia Gasdia eine überzeugte Wählerin der ehemaligen neofaschistischen und heutigen rechten Regierungspartei Fratelli d’Italia ist.

Eine unter Musikfreunden umstrittene politische Sympathie, die aber nichts daran ändert, dass Gasdia mit ihrer Wahl der Sänger, Dirigenten und Regisseure beweist, dass sie ihr Handwerk versteht. Auch finanziell, denn die Veranstaltungen in der Arena sind fast immer ausverkauft.