SWR2 Abendkonzert vom 10.4.2023

10 Jahre SWR2 New Talent

Tomaso Albinoni:

Konzert für Oboe, Streichorchester und Basso continuo d-Moll op. 9 Nr. 2, Fassung für Trompete, Streichorchester und Basso continuo

Simon Höfele (Trompete)

Kurpfälzisches Kammerorchester

Leitung: Alessandro Quarta

Bernd Alois Zimmermann:

Nobody knows de trouble I see, Konzert für Trompete und Orchester

Simon Höfele (Trompete)

Landesjugendorchester Baden-Württemberg

Leitung: Christoph Altstaedt

Benjamin Britten:

5 Waltzes für Klavier op. 3

Alexej Gorlatch (Klavier)

Richard Wagner:

Klaviersonate As-Dur WWV 85, "Eine Sonate für das Album von Frau M. W."

Alexej Gorlatch (Klavier)

Robert Schumann:

Frauenliebe und -leben, 8 Lieder für Singstimme und Klavier op. 42

Hanna-Elisabeth Müller (Sopran)

Juliane Ruf (Klavier)

Sergej Rachmaninow:

Rhapsodie über ein Thema von Paganini, op. 43 für Klavier und Orchester "Paganini-Rhapsodie"

Robert Neumann (Klavier)

SWR Symphonieorchester

Leitung: Kerem Hasan

Bedřich Smetana:

Trio für Klavier, Violine und Violoncello g-Moll op. 15, 2. und 3. Satz

Trio E.T.A.

John Tavener:

The protecting veil für Violoncello und Streichorchester

Lionel Martin (Violoncello)

Stuttgarter Kammerorchester

Leitung: Corinna Niemeyer

Sie sind echte musikalische Himmelsstürmer: junge Überflieger, Charmelawinen, Funkensprüher, Publikums-Elektrisierer, Wettbewerbs-Absahner, besessen von klassischer Musik. Sie üben schon mal acht Stunden am Tag und haben trotz Goldmedaillen und musikalischem Hochleistungssport die Bodenhaftung nicht verloren. Die jungen Musikerinnen und Musiker, die SWR2 mit seinem Programm SWR2 New Talent nun seit 10 Jahren fördert, sind allesamt künstlerische Persönlichkeiten mit dem gewissen Etwas, das man so oft sucht und so selten findet - musikalisch und technisch brillant und im besten Sinne eigenwillig.