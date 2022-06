Zwei Nachbarn im Studio: Sachal Vasandani feat. Romain Collin „Midnight Shelter“

Seit 10 Jahren mischt Sänger Sachal Vasandani die New Yorker Jazzszene kräftig auf. Doch Corona zwang auch den umtriebigen Künstler ins Home-Office. Zusammen mit seinem Nachbarn, dem französischen Pianisten Romain Collin, nutzte er im Sommer 2020 die kurze Pause vom Lockdown. Die beiden Musiker verabredeten sich spontan in einem kleinen Tonstudio in Brooklyn. Das Ergebnis ist jetzt zu hören: das neue Album „Midnight Shelter“.

Eine unspektakuläre Ansage mit bemerkenswertem Ausgang

Nach der ersten dramatischen Welle der Corona-Pandemie erwachte die Stadt New York letzten Sommer ganz allmählich wieder aus ihrer Schockstarre. Der Bürgermeister zeigte sich der Öffentlichkeit beim Friseur, Restaurantbesitzer rückten draußen wieder Tische und Stühle zurecht und zwei befreundete Musiker und Nachbarn mieteten sich in einem Tonstudio um die Ecke ein.



Gesang mit Klavierbegleitung, so die schlichte Ansage des Laufzettels. Am Ende der gemeinsamen Aufnahme entstand ein bemerkenswertes Album.

Intensive Stimme, berührende Texte

„Die Songtexte sind für mich immer das Wichtigste“, betont Sachal Vasandani und dabei ist es einerlei, ob es sich um eigene Stücke oder um fremde Kompositionen handelt. Für Vasandani müssen die Geschichten stimmen, mit seinen eigenen Gefühlen und Empfindungen übereinstimmen, damit er sie glaubhaft präsentieren kann.

Und so macht sich der Sänger im Vorfeld viele Gedanken, um seine Version zu entwickeln. Das kann man hören: Vasandanis intensive Stimme geht unter die Haut.

Vom Investmentbanker zum Musiker

Während Vasandani in den USA längst eine große Fangemeinde hat, ist er in Europa noch ein Geheimtipp. 1978 in Chicago geboren, wuchs der Sänger in einer musikbegeisterten Familie auf. Doch erst einmal sollte er einen ganz anderen Weg einschlagen: er studierte Wirtschaftswissenschaften und arbeitete als Investmentbanker. Gleichzeitig ließ Vasandani seine Stimme ausbilden und wurde 1999 vom angesehenen „Down Beat“ Jazz-Magazin zum besten Nachwuchssänger gekürt.

Das Publikum mit Imagination überzeugen

Bei den Opernstars der New Yorker MET hat sich Sachal Vasandani Unterstützung geholt und auch professionellen Unterricht genommen. Sein Lehrer habe ihn darauf hingewiesen, dass man die Wirkung der eigenen Stimme schwer abschätzen könne, erinnert sich der Sänger.

„Also lernte ich von ihm nach und nach die schwierige Kunst, das Publikum mit Imagination zu überzeugen. Wenn ich zum Beispiel von einem Vogel singe, dann muss ich mich in einen verwandeln.“

„Midnight Shelter“ – das bislang beste Album

Zurückhaltend und vorsichtig tasten sich die beiden Musiker an Klang und Text heran. Pianist Romain Collin erweist sich als Meister der Reduktion. Mit nur wenigen Akkorden steckt er den Rahmen für die ausgewählten Songs ab. Und auch Sachel Vasandani beschränkt sich auf eine sehr feine, pointierte Improvisation.

Mit seiner Mischung aus Klassikern und Eigenkompositionen gelingt es dem Duo, den eigenartigen Schwebezustand im Corona-Sommers des vergangenen Jahres einzufangen. „Midnight Shelter“ ist zweifellos das bislang beste Album, angesiedelt zwischen Beklemmung und Hoffnung. Das Label Edition Records hat von den beiden Künstlern die Tonbänder der Session übernommen und in einer sehr ansprechenden Aufmachung herausgegeben.

Sachal Vasandani feat. Romain Collin „Midnight Shelter“ Pressestelle Label - Edition Records Midnight Shelter Label: Edition Records Titelliste: Summer no school Before you go Adore you River man Great Ocean Road Throw it away Don't think twice, it's all right Love away Blackbird Dance cadaverous One last try