Das Magnus Mehl Quartett - Aufnahmen aus dem SWR2 Studio

Was ist die Steigerungsform von Mehl? Mehl, Mehler, Fuhr! Im Juli trafen beim Projekt #Zusammenspielen Magnus (Altsaxofon) und Ferenc Mehl (Schlagzeug) den jungen Kölner Trompeter Christian Mehler und den Kontrabassisten Dietmar Fuhr zum kreativen Dialog. Die Mehls wie Mehler haben diverse Landesjugend- und das Bundesjugendjazzorchester durchlaufen, Solisten- und Bandpreise eingesammelt, sind landauf, landab in Big-Bands und eigenen Ensembles zu hören. Fuhr gehört seit Jahren zum Jazz-Fundament der Republik. Ein Modern-Jazz-Meeting, bei dem es kräftig groovt und swingt.



Dietmar Fuhr:

Hello

Magnus Mehl Quartett



Magnus Mehl:

Sunny Side Queens

Magnus Mehl Quartett



Jimmy McHugh:

On the Sunny Side of the Street

Magnus Mehl Quartett



Magnus Mehl:

Taka Tuka Tale

Magnus Mehl Quartett



Magnus Mehl:

Veni, Version 2

Magnus Mehl Quartett



Magnus Mehl:

Regentropfen

Magnus Mehl Quartett



Wayne Shorter:

Footprints

Magnus Mehl Quartett



Billy Strayhorn:

Chelsea Bridge

Magnus Mehl Quartett



Magnus Mehl:

The Dutch Way to Ride a Bike

Magnus Mehl Quartett

#Zusammenspielen - die SWR2 Musikproduktionen 2020

Konzerthäuser, Opernstudios und die großen Festivals haben es während der Corona-Krise schwer - aber am schwersten trifft es freie Musiker*innen. Deshalb haben wir unsere Corona-Produktionen #zusammenspielen gestartet. Über 60 freie Musiker*innen und Ensembles aus Klassik und Jazz sind einen Tag lang zu uns in die Tonstudios gekommen: für eine Aufnahme mit seltenem, bisher unbekanntem Repertoire, Herzensstücken und Gesprächen.

Eine Auswahl aus dem Repertoire hören Sie hier. Aus den Aufnahmen und Gesprächen haben wir außerdem einen Podcast gemacht:

#zusammenspielen - der Podcast