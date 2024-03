Von Odilo Clausnitzer

Aretha Franklin war die unumstrittene "Queen Of Soul". Sie hat aber auch einige hörenswerte Jazz-Aufnahmen gemacht. 1965 erschien ihre Platte "Yeah!!! In Person With Her Quartet", die sie u. a. als mitreißende Interpretin von Standards zeigt. "Soul 69" brachte sie mit einer ganzen Big Band zusammen, "Hey Now Hey" (1973) mit dem Produzenten Quincy Jones. Die Sendung stellt ausgewählte Musik daraus vor. (SWR 2019)



Steve Allen:

This Could Be The Start Of Something Big/LP: Yeah!!! In Person With Her Quartet

Aretha Franklin



George Gershwin:

It Ain't Necessarily So/LP: Aretha With The Ray Bryant Combo

Aretha Franklin



Hoagy Carmichael:

Skylark/LP: Sweet Bitter Love

Aretha Franklin



Errol Garner:

Misty/LP: Yeah!!! In Person With Her Quartet

Aretha Franklin



Sam Cooke:

Bring It On HomeTo Me/CD: Soul 69

Aretha Franklin



Bob Russell:

Crazy He Calls Me/CD: Soul 69

Aretha Franklin



James Moody:

Moody's Mood/CD: Aretha's Jazz

Aretha Franklin



Avery Parish/Buddy Feyne/Robert Bruce/Quincy Jones/Aretha Franklin:

Just Right Tonight/CD: Aretha's Jazz

Aretha Franklin