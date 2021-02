Rüdiger Baldauf bewegt sich gerne grenzüberschreitend zwischen den Genres. Ausgebildet als klassischer Musiker, war der Jazz bereits seine frühe Leidenschaft - aber auch Pop, Funk und Rock haben ihn immer wieder begleitet. Diese Offenheit zeigt sich positiv auf seinem jüngsten Album „Strawberry Fields“, eine Hommage an die Beatles. Zusammen mit seiner Band und Gastmusikern wie Max Mutzke verneigt er sich vor den vier Pilzköpfen und schafft zugleich unverwechselbare, eigene Klangwelten und Stimmungen. Rüdiger Baldauf, der am 31. Januar 60 wird, hat in seinem Leben in renommierten Bands gespielt und mit Superstars wie Jamie Cullum, Ray Charles, Lionel Richie und Seal auf der Bühne gestanden. Seit zehn Jahren geht er nun seinen ganz persönlichen künstlerischen Weg. In SWR2 erzählt er, warum. mehr...