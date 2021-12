Wie TikTok die Popmusik verändert: Musikalischer Jahresrückblick in mehr als 60 Sekunden

Die Social Media Plattform TikTok war ursprünglich nur für Tanz- und LipSync-Videos gedacht, noch heute ist Musik ein wesentlicher Bestandteil vieler Videos. Manche Lieder gehen viral und erreichen dank TikTok enorme Abrufzahlen. So erreichte etwa der Hamburger Shanty-Sänger Achim Reichelt einen unerwarteten und seltsamen Charterfolg dem 30 Jahre alten Titel „Aloha Hej“. Währenddessen haben Künstler wie Bella Poarch die Mechanismen der Kurzvideos durchschaut und produzieren Popmusik gezielt für soziale Medien.

Per viralem Hit zum Erfolg

Vor wenigen Jahren hieß TikTok noch Musical.ly und war eine App, designt nur für Tanz- und vor allem Lippen-Synchronisationsvideos. Der Einsatz von Musik in Kurzvideos gehört also gewissermaßen zur DNA der am schnellsten wachsenden Social Media-Plattform.

TikTok befördert steile Karrieren wie die der Philippino-Amerikanerin Bella Poarch quasi aus dem Nichts. Im April 2020 begann sie regelmäßig LipSync-Videos auf TikTok hochzuladen. Vier Monate später gelang ihr das meistgelikte TikTok-Video aller Zeiten. Es ist überraschend simpel: Es beginnt mit einem Sync zu Millie Bs „M to the B“, im Mai 2021 veröffentlichte Bella Poarch dann ihre Debütsingle „Build a Bitch“.

Bella Poarch — „Build A Bitch“

Dance-Challenge und Mit-Sing-Faktor

Bestes Beispiel einer neuen Generation Popsongs, die eigentlich nur für TikTok gebaut sind. Da ist zunächst mal der Inhalt: „This ain’t build a bitch“ heißt so viel wie, „wir sind hier nicht bei bau dir 'ne Bitch!“ — also, nimm mich wie ich bin, mit all meinen Fehlern. Eine Message, die sich wahrscheinlich viele TikTok-Influencerinnen zueigen machen.

Ganz wichtig ist das Ende der jeweils knapp 20 sekündigen Parts zum Mitsingen. Jede Sequenz führt in einen Basslauf, wo der Rhythmus im Vordergrund steht, um passend darauf eine Tanzeinlage abzufilmen. Beide Elemente werden in jeweils unterschiedlichen Fassungen wiederholt und alle Einzelsequenzen enden auf dem Grundton, damit sich der Song in Einzelteile zerlegen lässt, ohne schlecht zu klingen.

Musik setzt Hintergrundakzente

Musik auf TikTok muss vor allem als Untermalung für Videos funktionieren. Trends von dort schwappten im vergangenen Jahr regelmäßig auch auf andere Plattformen; also sollten Sie im letzten Jahr Social Media benutzt haben, ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie auch ein Epic Fail-Video gesehen haben, unterlegt mit den ersten Sekunden der Instrumentalversion von „Oh no!“, ein Titel den der New Yorker Rapper Capone schon 2005 herausgebracht hat.

Capones ist nicht der einzige Künstler, der unverhofft eine seltsame zweite Karriere befeuert durch TikTok hingelegt hat. In den letzten Wochen ging zum Beispiel der Hamburger Shanty-Sänger Achim Reichel unverhofft mit „Aloha Hej he“, einem 30 Jahre alten Shanty, in China viral.

„Aloha Heja he“ von Achim Reichel

Shantys sind bei Tiktok im Aufschwung

Wie es dazu kam, kann niemand so wirklich erklären. Unverkennbar ist allerdings, dass See-Shantys ungewöhnlich gut auf TikTok funktionieren. Schon vor etwa einem Jahr hat sich der schottische Postbote Nathan Evans in kürzester Zeit in die Charts katapultiert hat.

„Wellerman“ war wie geschaffen für das Duett-Feature von TikTok, die es ermöglicht das Originalvideo per Splitscreen einzubinden und eigene Fassungen hinzuzufügen. Binnen kürzester Zeit entstanden wirklich abgefahrene Videoantworten.

I just found sea shanty TikTok and it’s the best thing so far in 2021 https://t.co/zAUNPYGAn8

Zukunftsperspektive für die Musikbranche?

Auch hier zeigt sich, Musik für TikTok ist kein Selbstzweck, sie hat —ähnlich wie Filmmusik — eher eine dienende Funktion. Der kommerzielle Erfolg von Künstler*innen wie Nathan Evans oder Bella Poarch lässt vermuten, dass die Musikindustrie sich künftig noch stärker auf Musik für Social Media konzentrieren wird.