Keine Muse für komplexe Musik: Georgiy Potopalskiy verarbeitet den Krieg

Seit Kriegsbeginn kämpfen ukrainische Musikerinnen und Musiker dafür, sich den Wunsch nach künstlerischem Ausdruck nicht nehmen zu lassen. Auch Komponist und Medienkünstler Georgiy Potopalskiy („ujif_notfound“) arbeitet unter den Eindrücken der russischen Angriffe weiter: „Wenn draußen das pure Chaos herrscht, hat man nicht die Muße, komplexe, ausgeklügelte Musik zu schreiben.“

Experimentelle Elektro-Musik aus dem Kiewer Wohnzimmer

„ujif_notfound“ – unter diesem Namen veröffentlicht der Medienkünstler Georgiy Potopalskiy experimentelle elektronische Musik. Mittlerweile geschieht das nicht mehr in einem Studio, sondern in seiner Wohnung in Kiew.

Potopalskiy wurde 1982 in Russland geboren, lebt aber schon lange in der Ukraine. Seine Familie hat das Land wegen des Krieges inzwischen verlassen. Er selbst ist alleine zurückgeblieben.

Eine musikalische Erinnerung an den Kriegsschausplatz Mariupol

Eine von Georgiy Potopalskiys aktuellen Veröffentlichungen hat den Titel „ZOV_A“. Es ist eine elektronische Komposition, die sich irgendwo zwischen installativem Field Recording, Sound Design und Hörstück bewegt. Eingeflossen in die Arbeit sind unter anderem dokumentarische Aufnahmen traditioneller ukrainischer Folkloregesänge.

Potopalskiy hat das Projekt mit Geiger Andrii Pavlov realisiert. „ Sein Violinspiel habe ich aufgenommen, gesamplet und mit meinen Computerprogrammen bearbeitet“, erklärt der Komponist. „Die Klänge, die dabei herauskamen, habe ich dann als weiteres Material für das Stück verwendet. Außerdem kommt ein Text des ukrainischen Dramatikers Oleg Lysheha vor: sein Gedicht ‚Song 551‘. In der Musik hören wir Fragmente dieses Gedichts, gelesen von ihm selbst.“

Der Name des Stückes „ZOV_A“ sei leicht zu verstehen, meint Potopalskiy: „Es ist ein Anagramm von Asow, dem Stahlwerk in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol, die durch russische Angriffe fast vollständig zerstört wurde.“

Was mit der Stadt und ihren Einwohnern geschehe, sei eine unbeschreibliche Tragödie, sagt Potopalskiy über Mariupol, das noch 2021 die Kulturhauptstadt der Ukraine war.„ Es gab dort Theater und etliche interessante Veranstaltungen. All das wurde zerstört.“

„Der Titel meines Stückes ‚ZOV_A‘ bedeutet für mich: der erste Schrei Deines Herzens, wenn etwas passiert, gegen das Du Dich wehren musst. ‚A‘ steht sozusagen für Anfang, also für den unmittelbaren, ersten Schrei Deines Bewusstseins; und ‚zov‘ heißt auf Deutsch ‚Ruf‘ oder ‚Forderung‘.“

„TER.RAIN“: Eine audiovisuelle Komposition führt die Zerstörung des Kriegs vor Augen

Die Stadt Mariupol war auch der gedankliche Ausgangspunkt für eine andere von Georgiy Potopalskiy Arbeiten: „TER.RAIN“ heißt das Projekt. Es ist nicht nur als Musikalbum, sondern auch als audiovisuelle Komposition gedacht.

Die verschiedenen Titel des Albums basieren auf Luftaufnahmen verschiedener ukrainischer Städte, die mit Dronen gemacht wurden. Darunter auch Videos von Mariupol – nach dem Kriegsbeginn, also mit sichtbaren Spuren der Zerstörung.

Für die klangliche Ebene dieses Projekts habe er nur eine Reihe von Field Recordings verwendet, die er in seine elektronischen Bearbeitungssysteme eingespeist habe, erklärt Georgiy Potopalskiy. „Zum Teil habe ich nur einzelne Parameter der Klänge ein bisschen manipuliert und plötzlich ist eine irrsinnige Rückkopplung entstanden. Die Klänge explodieren dann förmlich.“

„Das Phänomen des Feedbacks ist grundsätzlich schwer zu kontrollieren. Und das hat mich fast ein bisschen daran erinnert, was in Mariupol passiert ist: Die Stadt wirkt friedlich; ein angenehmer Ort mit toller Kultur. Und plötzlich – wie aus dem Nichts heraus – gibt es eine Explosion.“

„Wenn draußen das pure Chaos herrscht, hat man nicht die Muße, komplexe, ausgeklügelte Musik zu schreiben.“

„ujif_notfound“ alias Georgiy Potopalskiy ist auch Dozent für elektronische Musik und Gründer von „Kontrapunkt“ – einer Plattform und Spielstätte für experimentelle Kunstprojekte in Kiew. Er selbst bezeichnet sich als Grenzgänger zwischen akademisch geschulter Kunstmusik und populären elektronischen Genres.

Anzuhören ist das auch seiner Produktion „HYPOGONADISM“. Nur wenige Monate nach dem Kriegsbeginn hat er mit der Arbeit an diesem Album begonnen. Sein Studio, erzählt Potopalskiy, habe er verloren, weil das Gebäude von der ukrainischen Armee gebraucht wurde: „Ich nahm also all meine Sachen und brachte sie in meine Wohnung. Und dann entschied ich, einfach Musik zu machen mit allem, was mir in die Hände fiel: verschiedene Synthesizer, eine Gitarre, ein Bajan – also dieses traditionelle Knopfakkordeon – und so weiter.“

Die Stücke, die er in der Zeit produziert habe, seien eher simpel geraten, erzählt der Komponist. „Das ist eigentlich untypisch für mich, aber ich brauchte einfach etwas, das man sich stunden- und tagelang pausenlos anhören konnte“, sagt Potopalskiy, „auch als Ablenkung von den schrecklichen Geschehnissen um mich herum in der Stadt. Wenn draußen das pure Chaos herrscht, dann hat man vielleicht nicht die Muße, komplexe, ausgeklügelte Musik zu schreiben. Sondern man braucht etwas Monotones, das sich ganz einfach ständig wiederholt.“

Das Album wurde bei einem Berliner Label veröffentlicht, das ukrainische Freunde von Georgiy Potopalskiy in Deutschland betreiben. betreiben. Als der Krieg in der Ukraine losging, gründeten sie ein Sublabel mit dem Namen „I shall sing until my land is free“. Alle Einnahmen durch Plattenverkäufe gehen direkt an Hilfsorganisationen in der Ukraine, erklärt Potopalskiy.

„Mir fiel es erst einmal sehr schwer, überhaupt anzufangen“, sagt Potopalskiy, „denn wenn um Dich herum Krieg ist, Städte zerstört und Menschen getötet werden, wie willst Du da Musik machen? Aber dann habe ich doch angefangen. Denn ich habe ziemlich schnell festgestellt, dass das Musikmachen fast wie eine Therapie ist. Es hilft mir sehr in dieser Zeit.“.

