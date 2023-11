We Insist! Jazz & Civil Rights Movement

Von Niklas Wandt

Im US-Jazz hat der Protest gegen die gesellschaftlichen Zustände eine lange Tradition - ob explizit in Worte gebracht oder in bewegten Instrumentalstücken, die ihren Kontext durch die Titelgebung erhalten. Frühe Beispiele finden sich schon in den 1930er-Jahren, etwa "Strange Fruit", gesungen von Billie Holiday. Spätestens mit der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung kam es häufiger zu solchen musikalischen Statements, etwa vom Bassisten Charles Mingus und vom Drummer Max Roach, allen voran mit seinem ikonischen Album "We Insist: Freedom Now Suite".



Wadada Leo Smith:

Journey / Resistance & Unity

Hugh Ragin

Ted Daniel

Wadada Leo Smith

Graham Haynes

Mona Tian

Shalini Vijayan

Andrew McIntosh

Ashley Walters

Pheeroan akLaff

Hardedge



Lewis Allan:

Strange fruit

Billie Holiday

Frankie Newton & His Orchestra



Lester Willis Young:

D.B. Blues

Lester Young

Vic Dickenson

Michael "Dodo" Marmarosa

George Sylvester "Red" Callender

Henry "Tucker" Green



Theodore Walter "Sonny" Rollins:

The Freedom Suite

Sonny Rollins

Oscar Pettiford

Max Roach



Max Roach:

Prayer - Protest - Peace

Abbey Lincoln

Max Roach Quartet



Charles Mingus:

Original Faubus Fables

Charles Mingus

Dolphy, Eric

Ted Curson

Dannie Richmond



Traditional:

Song of the underground railroad

John Coltrane Orchestra

Booker jr Little



Art Blakey:

The freedom rider

Art Blakey



Nina Simone:

Mississippi Goddam

Nina Simone

Rudolf "Rudy" Stevenson

Lisle "Lyle" Atkinson

Bobby Hamilton