„Værmin“ von Tara Nome Doyle: Kuscheln mit dem Ungeziefer

Motten, Blutegel, Psychoanalyse und eine strahlende Stimme: Tara Nome Doyle liefert mit „Værmin“ ein Album mit Songs, die unter die Haut kriechen. Dabei verzichtet sie auf den üblichen elektronischen Einheitsbrei — stattdessen vertraut sie auf ihre Stimme: Mal glockenhell strahlend, dann wieder düster und abgründig. Kopf- und Bruststimme setzt sie unabhängig voneinander ein und eröffnet sich damit ein Spektrum, das vielen Popstars verschlossen bleibt.

Lieder erzählen von einer toxischen Liebesgeschichte

Tara Nome Doyles Musik klingt wie aus einer anderen, märchenhaft düsteren Zeit. Allerlei Getier kriechen und krabbeln in ihrem neuen Album. Es heißt „Værmin“. Eine eigene Wortschöpfung, erklärt die Künstlerin: „Das setzt sich zusammen aus dem englischen Wort 'vermin', was 'Ungeziefer' bedeutet und der norwegischen Phrase 'vær min', was soviel bedeutet wie 'sei mein'“.

„Værmin“ erzählt die Geschichte einer Liebe, die Song für Song immer toxischer wird. Dafür findet Tara Nome Doyle das Bild der „vermin“, der Ungeziefer: Die Motte, die sich zum anderen hingezogen fühlt wie zu einer Flamme, die Spinne, die ihre haarigen Beine um einen legt. Und die Blutegel, englisch „leeches“, die einen aussagen.

Tara Nome Doyle — Caterpillar

Düstere Gegenseite zur strahlenden Freude

Diese toxische Beziehung erlebe man nicht nur mit einem anderen Menschen, die finde man auch in sich selbst, sagt die in Berlin geborene Tochter einer Norwegerin und eines Iren. Man erlebe sie auch in Depressionen und Angstzuständen, die sie aus eigener Erfahrung kennt.

Ihre 13 Songs greifen die Theorien des Psychoanalytikers C.G. Jung auf. In einer Abwärtsspirale kreisen die Lieder um das Selbst, um das Ich, in einem Dialog: Persona und Schatten — was man versucht der Außenwelt zu präsentieren, das „Akzeptable“ und die Teile seiner selbst, die man sich ungern eingesteht, was man lieber vor anderen geheim hält. Konzeptuell baut das Album damit auf Tara Nome Doyles 2020 erschienenem Debütalbum „Alchemy“ auf.

Stimme mit großem Klangspektrum

Ein Klavier, ein Schlagzeug, vielleicht mal eine Geige oder Orgel, mehr braucht Tara Nome Doyle nicht für Songs, die unter die Haut kriechen. Und dann ihre Stimme: Mal glockenhell strahlend, dann wieder düster und abgründig. Kopf- und Bruststimme setzt sie unabhängig voneinander ein und eröffnet sich damit ein Spektrum, das vielen Popstars verschlossen bleibt.

„Ich liebe auch diese Melodien, die in der irischen und norwegischen Volksmusik gesungen werden“, sagt Doyle, „da sind oft diese Schnörkel, diese Verzierungen. Die Stimme ist zentral.“ Ihre wandelbare Stimme setzt die Sängerin außerdem jüngst gekonnt ein auf dem Soundtrack des Weltkriegsthrillers „München — Im Angesicht des Krieges“ im poetisch-schwermütigen Song „You Dream“.

Tara Nome Doyle — You Dream

Ein Album, das aufs Wesentliche vertraut

Liebeslieder, große Emotionen, Psychoanalyse und Käfer: „Værmin“ ist ein Album, das trotzdem nicht ins Kitschige kippt — das einfach richtig schön ist. Weil es auf das Wesentliche vertraut: Texte, mit klaren Bildern und doppeldeutigem Sinn.

Ein Sound, ganz ohne den elektronischen Einheitsbrei. Und Tara Nome Doyles Stimme, verführerisch, tief und zart. Was, wenn wir die Ungeziefer willkommen heißen, fragt sie in einem Song. Ihr Album „Værmin“ ist die schillernde Antwort.