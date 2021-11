Von Queen bis queer – Wie Popstars mit der Männlichkeit spielen

Berühmt wurde Damon Albarn in den 1990ern mit seiner Band Blur, die neben Oasis die erfolgreichste der Britpop-Szene war. Dazu kamen vor 20 Jahren sein Projekt einer „Avatar-Band“ mit den Gorillaz. Schließlich noch The Good, The Bad & The Queen, Soundtrack-Arbeiten oder auch das Komponieren einer Oper. Auf seinem neuen Soloalbum zeigt sich der mittlerweile 53-Jährige nachdenklich: Mit „The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows“, übersetzt „Je näher die Quelle des Flusses, desto reiner der Strom“ ist ihm inhaltlich und musikalisch ein intimes, emotionales Album gelungen. mehr...