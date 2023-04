„Vulkanmenschen“ – Ulla Lohmann aus Kaiserslautern hält den Rekord im Tief-Abseilen und fotografiert dort, wo sonst keiner hinkommt +++ Blues? Allahopp! – Gringo Mayer besingt mit Mundart und Gitarre die Pfalz, als wäre sie einer der amerikanischen Südstaaten +++ „Kunst im Ballettsaal“ – wie Bridget Breiner in Karlsruhe „Maria Stuart“ in ein großes Drama ohne Worte umarbeitet +++ „Kunst im Kuhstall“ – Andrea Dietz und Kerstin Weiland verwandeln Alltags-Räume auf der legendären Höri zu „Schau-Fenstern“ der Kunst +++ Mit Gesten Computer steuern – wie fühlt sich das an? Anika Keil besucht eine Mitmachausstellung in Koblenz und lernt viel +++ Kulturtipps