Politisch völlig unkorrekt und sehr provokant kommt im Oktober 2003 die Debütsingle der damals gerade erst 20-jährigen Amy Winehouse daher. „Stronger than me“ zielt gekonnt unter die Gürtellinie männlichen Selbstbewusstseins. Ein Text, mit dem die britische Popmusikerin ihren Frust über ihren „Ladyboy“ ziemlich drastisch zum Ausdruck bringt. Im Musikvideo zum Song lässt sie ihren angetrunkenen Freund am Ende auf dem Bürgersteig liegen. Mit ihrer Debütsingle sorgte Amy Winehouse mit ihrer Donnerstimme und ihrem „Blue-Eyed Retro-Soul“ für Aufsehen in der Musikbranche, auch wenn der internationale Durchbruch erst drei Jahre später mit dem Album „Back to Black“ erfolgen sollte. Heute in „Erklär mir Pop Extra“: Amy Winehouse mit „Stronger than me“.

„Stronger than me“ – die Debütsingle von Amy Winehouse. Ihre Karriere war kurz, ihr Leben heftig. Zunehmende Drogen- und Alkoholprobleme bekam die mehrfache Grammy-Gewinnerin nicht in den Griff. Sie war eine Ikone der Popszene - mit Bienenkorbfrisur und fettem Lidstrich gab sie sich den Look der 60er Jahre, ihren Retro-Soul mischte sie mit Jazz und Hip-Hop zu einem einzigartigen Sound. Amy Winehouse - ein Ausnahmetalent und eine grandiose Stimme.