Freigeister in der Musik sind heutzutage ein großes Geschenk, denn sie folgen nicht den Gesetzen des Marktes, sondern machen Musik aus Leidenschaft. Zu diesen Idealisten zählt ohne Frage der innovative Jazzmusiker Joo Kraus, der seit 30 Jahren Konzerte gibt und für seine Musik bereits mehrfach ausgezeichnet wurde. Joo Kraus gehört zur internationalen Jazzelite und hat als Solist sowie in unterschiedlichen Formationen große Erfolge gefeiert. Das Spannende: er ist Trompeter und Sänger zugleich und passt einfach in keine Schublade. Er wandert wild und inspiriert zwischen allen möglichen Klangwelten und Genres. Egal ob Soul, Jazz, Pop, Hip-Hop, Funk oder Klassik: Kraus folgt stets seiner virtuosen Spielfreude und seiner Inspiration. JooJazz nennt er seinen ganz eigenen Stil, den er zusammen mit seinen Ensemblemusikern stets weiterentwickelt. So auch in seinem aktuellen Programm „We Are Doing Well“, das auch als CD vorliegt (Label: O-Tone Music). mehr...