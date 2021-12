Unbekannte Eiskonzerte – Eine kalte Sendung

Der Song stammt aus dem Jahr 1986 und wurde auf Bob Geldofs ersten Soloalbum „Deep in the heart of nowhere“ veröffentlicht. Geldof, der kürzlich 70 Jahre alt wurde, beschreibt darin die Schönheit der Welt, aber auch ihre Verletzlichkeit. Mit „This is the World Calling" konnte Geldof nicht an den Erfolg seiner 1975 gegründeten New-Wave-Band „The Boomtown Rats“ – jeder kennt sicher den Ohrwurm „I’dont like Mondays“ - anknüpfen. Und natürlich auch nicht an den seiner Live-Aid-Konzerte, mit denen er Mitte der 80er Jahre viele Millionen Spenden für Afrika sammelte. Für Udo Dahmen, künstlerischer Leiter der Popakademie in Mannheim, ist der Song trotzdem beachtenswert. mehr...