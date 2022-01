Triebfedern – Frauen, die Jazz in Deutschland beflügelt haben (1/5)

Susanne Schapowalow (Fotografin)

Von Franziska Buhre und Julia Neupert

Jazz in Deutschland - das ist eine Geschichte, dieihreGeschichten oft vergisst. Wir erzählen sie in dieser Porträtreihe, die Geschichten von Frauen, die hierzulande den Erfolg des Jazz jahrzehntelang mitgestaltet haben. So wie die Fotografin Susanne Schapowalow: Geboren 1922, kam sie zum ersten Mal in den 1940ern mit Jazz in Berührung. Ab 1948 fährt sie zu Konzerten in ganz Europa, um berühmte Musiker*innen zu fotografieren. Allein ihr Werk an Jazzaufnahmen umfasst über 11.000 Fotografien, dazu zahlreiche aus dem Bereich Neue Musik, von Schriftstellern und anderen Persönlichkeiten.

(Teil 2, Dienstag, 8. März 2022, 20.05 Uhr)