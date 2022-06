Themen: "DeutschRand - Stadt, Land, Kluft?!" - SWR-Dokureihe über einen Großstädter auf Reisen in die Provinz +++ "Airlines. Vogelspuren in der Luft" - Fotograf Lothar Schiffler und die Flugbahnen von Mauerseglern +++ "Rusalka" - Dvořáks Version der "kleinen Meerjungfrau" mit Drag Queens an der Stuttgarter Oper +++ "Die Vibration der Dinge" - Geschichten von Kolonialismus und Migration bei der 15. Triennale Kleinplastik in Fellbach +++ "Der Tod und das Mädchen" - Uraufführung mit Tanzenden von acht bis achtzig am Theater Freiburg +++ "Theater unterwegs" und "Mittelrhein Musik Festival" - ausgewählte Kulturtipps mehr...