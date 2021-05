Beim Eurovision Song Contest gehe es um anderes als die Frage, ob die Songs musikalisch ein Liedchen oder mehr sind. Bühnenpräsenz, Originalität, auch das Outfit und Tanzchoreografien, diese Dinge spielten eine Rolle, so der Musikjournalist Dirk Schneider in SWR2.

Letztendlich gehe auch es darum, ob der Künstler, die Künstlerin einen berührt. Was auch in den letzten Jahren immer wichtiger sei: Die politische Botschaft: „Das Lied „I don't feel Hate“, der diesjährige Beitrag des deutschen Kandidaten Jendrik ruft dazu auf, denjenigen, die Hass verbreiten, nicht wiederum mit Hass zu begegnen, und sowas kommt in der Regel gut an beim Publikum und der Jury des ESC“.

Dieses Wochenende findet am Samstag das Finale des ESC in Rotterdam statt. Dirk Schneiders persönlicher Favorit: „Der Isländer Daði Freyr, ist mit seinem Song „10 Years“ mein persönlicher Favorit beim diesjährigen European Song Contest, allerdings sollte man sich eigentlich nicht im Vorfeld festlegen, denn in den Shows sind immer Überraschungen dabei“. mehr...