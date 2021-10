Tori Amos' neues Album „Ocean to Ocean“: Ein Mix von Hoffnung, Wut und Verletzlichkeit

Sie war in den 90ern neben Björk und PJ Harvey die spannendste Künstlerin im Bereich der Indiemusik: Tori Amos gelang bereits mit dem Debütalbum 1992 der internationale Durchbruch. Ihr Klavierspiel prägt die Musikwelt bis heute, dazu singt sie mit unverkennbarer Stimme gleichermaßen von Politik und Persönlichem.

Das neue Album „Ocean To Ocean“ ist dennoch eine Premiere: Noch nie zuvor hat sie ein Album ausschließlich in ihrer Wahlheimat Cornwall in England geschrieben.

Eingeengt trotz weitläufiger Natur: Tori Amos fehlte die Inspiration für neue Songs

Tori Amos lebt mit ihrem Mann an der Küste von Cornwall in England, dort haben sie die gemeinsame Tochter großgezogen. In all den Jahren bereiste sie weiterhin die Welt und nahm sich regelmäßige Auszeiten in Florida.

2019 starb ihre Mutter und kurz darauf folgte der Corona-Lockdown. Nichts war mehr so, wie Tori Amos es kannte. Sie fühlte sich eingeengt trotz der weitläufigen Natur rund um sie herum, war ratlos, woher die Inspiration für neue Songs kommen sollte. Es dauerte einige Zeit, bis sie entlang der Klippen von Cornwall Trost fand und mit dem Schreiben neuer Songs begann.

Das Paradoxon zwischen Klimakrise und Wiedergeburt

Sie habe Demut und Hoffnung empfunden, wenn sie durch die raue Natur entlang der Klippen in Cornwall lief, sagt Tori Amos. Dort habe sie Mutter Erde gespürt, die sich nicht im Lockdown befunden habe, sondern in sich das Paradoxon zwischen Klimakrise und Wiedergeburt vereint habe.

Das Buch „Das geheime Leben der Bäume“ von Peter Wohlleben habe ihr zudem geholfen. Erst nach dem Lesen sei es ihr gelungen, die Präsenz ihrer verstorbenen Mutter zu spüren und die negativen Gedanken und Stimmungen beiseite zu schaffen, die sie durch ihren Tod aber auch politische Entwicklungen in den USA nicht mehr losgelassen hatten.

Eines von Tori Amos' besten Alben

In manchen Momenten auf „Ocean to Ocean“ meint man, die junge Tori Amos durchzuhören, dabei ist sie mittlerweile Ende 50. Unter den ungewohnten Voraussetzungen ist ihr ein vielschichtig und dringlich klingendes Album gelungen, das wie in den Anfängen zeigt, dass ihre Stimme und das Klavierspiel reichen, um eine Intensität zu erzeugen, die nur wenigen Künstlerinnen gelingt.

„Ocean to Ocean“ ist vor allem ein persönliches Album. Traurigkeit, Melancholie und Wut haben im ersten Corona-Jahr auch nicht vor einer Jahrzehnte lang erfolgreichen Künstlerin wie Tori Amos Halt gemacht. Immerhin ist auch Hoffnung herauszuhören.

Zwei Songs sind an ihre durch den Lockdown vereinsamte Nichte in der Großstadt gerichtet, ein anderes an die Tochter und auch das Liebeslied an den Ehemann gefällt. In „Swim to New York State“ erklärt sie ihm, dass sie für einen Tag mit ihm auch von der Küste Cornwalls nach New York schwimmen würde. Tori Amos ist mit „Ocean To Ocean“ eines ihrer besten Alben gelungen.