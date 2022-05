„The Sound of Beauty“ – Beobachtungen vom ESC 2022 in Turin

„Musik spielt im Krieg eine sehr große Rolle“, sagt David-Emil Wickström, Musikwissenschaftler an der Popakademie Mannheim. Zusammen mit Arve Hansen hat Wickström 2019 ein Buch geschrieben, mit dem Titel „A War of Songs – Popular Music and Recent Russia-Ukraine Relations“. Musik sei einerseits ein Propaganda-Instrument, andererseits aber auch schon bei den Maidan-Protesten 2014 für den ukrainischen Widerstand sehr wichtig gewesen. Viele namenhafte Bands hätten damals für die Proteste Musik gemacht und ein Einheitsgefühl beschworen. Auch seien perkussive Instrumente wie Trommeln eingesetzt worden, um miteinander zu kommunizieren und Signale zu geben, als die Polizei mit Gewalt gegen Protestierende vorging, erklärt David-Emil Wickström. Zwischen der Ukraine und Russland sei auch der Eurovision Song Contest ESC in den letzten Jahren oft zu einem „postsowjetischen Kampfplatz“ geworden, so der Musikwissenschaftler.

Am 05.04. veranstaltet die Popakademie Mannheim online einen Popakademie-Talk zum Krieg in der Ukraine. mehr...