The Newest Sound Around – Erinnerungen an Jeanne Lee

Von Julia Neupert

Stimme - Tanz - Poesie: Das waren die drei Pole, die Jeanne Lee in ihrem künstlerischen Leben am meisten interessierten. Geboren am 29. Januar 1939 in New York, erkundete sie mit dem Pianisten Ran Blake zunächst die improvisatorischen Freiheiten innerhalb traditioneller Songstrukturen. "The Newest Sound Around" heißt ihr erstes gemeinsames Album von 1961. Als musikalische Partnerin von Peter Kowald, Cecil Taylor, Anthony Braxton, Urszula Dudziak und ihrem späteren Ehemann Gunter Hampel entwickelte Jeanne Lee später eine höchst originelle eigene Kunst - kraftvoll und poetisch.



Jeanne Lee/David Hazelton:

Sundance

Jeanne Lee/Gunter Hampel/Jack Gregg/Sam Rivers/Steve McCall



David Raskin:

Laura

Jeanne Lee



Russell Donald "Russ" Freeman:

The wind

Jeanne Lee/Ran Blake



N. N.:

He's got the whole world in his hand (2)

Jeanne Lee

Ran Blake



Archie Shepp:

Blasé

Archie Shepp Octet



Jeanne Lee:

In these Last Days (From The Valley Of Astonishement And Bewilderment)

Jeanne Lee/Andrew Cyrille/Jimmy Lyons



Gunter Hampel:

Garden of love

Gunter Hampel and his Galaxie Dream Band



Jay Clayton:

Your move

New Jazz Meeting Trio '82

Barre Phillips/Jeanne Lee/Jay Clayton



L.Sharon Freeman:

Free Space

Jeanne Lee/Nadja Smith/Mark Whitecage/Lisle Atkinson/Newman Baker