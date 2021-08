Von Karsten Mützelfeld

Erroll Garner picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

"The Most Happy Piano": So heißt ein Album eines vor Spielfreude nur so strotzenden Musikers, dessen tönender Optimismus und ansteckender swing ihn zu einer der populärsten Größen des Jazz machte: Erroll Garner.

Spitzname des 1,57 Meter großen Mannes, der stets auf einem dicken Telefonbuch saß, war "Little Elfie", kleiner Kobold. Seine abenteuerlichen Einleitungen waren genauso legendär wie seine einzigartige Rhythmik. Kaum jemand verstand es so brillant, Freigeist und Entertainment zu vereinen. Erinnerungen an einen originellen Virtuosen, dessen Geburtstag sich in drei Tagen zum 100. Mal jährt.

George Gershwin:

Nice Work If You Can Get It / CD: "Magician & Gershwin And Kern

Erroll Garner

Raymond Klages / Jesse Greer:

Just You, Just Me / CD: "Erroll Garner 1944 Vol.3",

Erroll Garner



Charlie Parker:

Bird' s Nest / "The 1944-1948 Small Group Sessions"

Charlie Parker

Arthur Altman:

Play Fiddle, Play / CD: "Play Fiddle, Play"

Slam Stewart



Roy Turk / Fred Ahlert:

I' ll Get By / CD: Now Playing & Up In Erroll' s Room

Erroll Garner

Antonio Carlos Jobim:

The Girl From Ipanema / CD: "Now Playing & Up In Erroll's Room"

Erroll Garner



Oscar Hammerstein / Jerome Kern:

Only Make Believe / CD: "Magician & Gershwin And Kern"

Erroll Garner



Al Jolson:

Sonny Boy / CD: "Now Playing & Up In Erroll's Room"

Erroll Garner

Burt Bacharach:

Close To You / CD: Magician & Gershwin And Kern

Erroll Garner



Erroll Garner:

Misty / CD: Contrasts

Erroll Garner

Erroll Garner:

Mambo Carmel / CD: Immortal Concerts

Erroll Garner

Erroll Garner:

Erroll's Theme / CD: Immortal Concerts

Erroll Garner



Erroll Garner:

Theme From A New Kind Of Love / CD: Closeup & A New Kind Of Love

Erroll Garner

Irving Caesar / Vincent Youmans:

Tea for Two / CD: That' s My Kick & Gemini

Erroll Garner

Erroll Garner:

That' s My Kick / CD: That' s My Kick & Gemini

Erroll Garner

Ralph Rainger / Leo Robin:

Thanks For The Memory / CD: Nightconcert

Erroll Garner